Ein Seniorenheimbewohner ist in Mettmann bei Düsseldorf schwer verletzt worden, weil seine Sauerstoffmaske Feuer gefangen hatte. Der 65-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber am Samstag in eine Spezialklinik in Duisburg geflogen, teilte die Feuerwehr Mettmann mit. Die Einsatzkräfte wurden über die automatische Brandmeldeanlage alarmiert. Das Personal hatte den Brand an der Sauerstoffmaske vor dem Eintreffen der Feuerwehr bereits gelöscht. Der Patient wurde nach der Erstversorgung über eine Drehleiter aus dem Seniorenheim transportiert und auf dem Parkplatz in den bereitstehenden Rettungshubschrauber gebracht.