Sattelzug rammt Transporter FOTO: - Unfall Sattelzug rammt Transporter: 82-Jähriger tot Von dpa | 07.04.2022, 08:38 Uhr | Update vor 23 Min.

Beim Zusammenstoß mit einem Sattelzug in Euskirchen ist der 82 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters am Mittwoch ums Leben gekommen. Seine 69-jährige Beifahrerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Nach Angaben eines Polizeisprechers wollte der Fahrer des Lieferwagens eine Landstraße überqueren und übersah dabei offenbar den herannahenden Schausteller-Lastwagen. Der Lkw rammte den Transporter, kam von der Straße ab und überschlug sich. Der 82-Jährige starb noch am Unfallort.