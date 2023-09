NRW-Staatskanzlei Sanierung kostet mehr als 41 Millionen Euro Von dpa | 12.09.2023, 11:23 Uhr | Update vor 25 Min. Staatskanzlei Foto: Oliver Berg/dpa up-down up-down

Die Sanierung der nordrhein-westfälischen Staatskanzlei wird noch teurer und dauert zwei Jahre länger als eigentlich geplant. Die Kosten für die umfangreichen Baumaßnahmen am Landeshaus in Düsseldorf steigen von ursprünglich kalkulierten 33,65 Millionen Euro nun auf 41,6 Millionen Euro. Das geht aus einem am Dienstag auf Antrag der SPD-Opposition veröffentlichten Bericht der Staatskanzlei für den Landtag hervor. In den Gesamtkosten nicht enthalten ist ein zusätzlicher knapp zweistelliger Millionenbetrag für bauliche Sicherheitsmaßnahmen, die aus Sicherheitsgründen nicht näher konkretisiert werden.