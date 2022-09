Gewitter Foto: Tobias Hartl/Vifogra/dpa/Symbolb up-down up-down Vorhersage Samstag wird eher ungemütlich: Vereinzelte Unwetter möglich Von dpa | 02.09.2022, 14:10 Uhr

Nach dem bisher überwiegend freundlichen Wetter in dieser Woche wird es am Wochenende mancherorts ungemütlich. Ab Samstagmorgen bestimmt ein Tiefdruckgebiet über den Britischen Inseln das Wettergeschehen in Nordrhein-Westfalen.