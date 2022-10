Unfall Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Märkischer Kreis Salzsäure aus Tankzug ausgelaufen - keine Verletzten Von dpa | 23.10.2022, 14:40 Uhr

In einem Chemieunternehmen in Balve im Sauerland (Märkischer Kreis) ist am Sonntag Salzsäure aus einem Tanklastzug ausgetreten. Die Feuerwehr sei gegen 11.00 Uhr alarmiert worden und habe Salzsäuredämpfe mit Wasser gebunden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Salzsäure wurde aus dem Lastzug, der offenbar ein Leck hatte, in 1000-Liter-Behälter umgepumpt.