Mehr als fünf Jahre nach dem Säureangriff auf den Manager Bernhard Günther in Haan bei Düsseldorf ist ein schon länger im Fokus der Ermittler stehender Mann erneut festgenommen worden. Gegen den 36-Jährigen sei ein Haftbefehl wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung vollstreckt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Wuppertal am Mittwoch gemeinsam mit. Der Mann sei am Vorabend widerstandslos in Dortmund festgenommen worden.