Paderborn Säugling nach Schütteltrauma gestorben Von dpa | 26.05.2023, 14:37 Uhr

Nach einem mutmaßlich vom Vater ausgelösten Schütteltrauma ist ein zwei Monate alter Säugling aus Paderborn am Donnerstag gestorben. Das sagte die Bielefelder Polizei am Freitag der dpa. Das Kind hatte schwerste Hirnschäden und war am vergangenen Samstag in einer Wohnung in Paderborn von Rettungskräften gefunden und ins Krankenhaus gebracht worden. Die Mediziner waren davon ausgegangen, dass das Kind nicht überleben könne. Zuvor hatten die „Neue Westfälische“ (Bielefeld) und „Radio Bielefeld“ über den Tod des Kindes berichtet.