Justitia Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Urteil Säugling erstickt: Mutter zu Haftstrafe verurteilt Von dpa | 21.03.2023, 17:08 Uhr

Weil sie ihre viereinhalb Monate alte Tochter getötet haben soll, ist eine 31-Jährige in Köln zu einer Haftstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt worden. Das Landgericht sprach die Frau am Dienstag wegen Totschlags in einem minder schweren Fall schuldig. Die Frau hatte die Tat nach Angaben des Gerichts in einer nichtöffentlichen Sitzung gestanden und zudem Reue gezeigt.