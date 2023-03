Sängerin Kylie Minogue Foto: Joel C Ryan/Invision/AP/dpa/Archivbild up-down up-down Musik Sängerin Kylie Minogue kommt nach Düsseldorf Von dpa | 15.03.2023, 13:56 Uhr

Die britisch-australische Sängerin Kylie Minogue (54) wird am kommenden Montag in Düsseldorf erwartet. Auf der Messe ProWein werde sie ihre Weine vorstellen, teilte die Messe am Mittwoch mit und bestätigte damit Medienberichte. Die Sängerin habe unter ihrem Namen bereits mehr als acht Millionen Flaschen Wein, Rosé und Prosecco verkauft.