Landgericht Sachverständiger stellt Drach negative Prognose aus Von dpa | 09.03.2023, 19:44 Uhr

Ein psychiatrischer Sachverständiger erwartet von dem früheren Reemtsma-Entführer Thomas Drach mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft schwerwiegende Straftaten. Der Experte stellte am Donnerstag am Kölner Landgericht seine sogenannte Legalprognose vor. Gegen Drach läuft dort weiterhin ein Prozess.