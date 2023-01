Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Köln Sabotage? Polizei untersucht Häufung von Notbremsungen Von dpa | 30.01.2023, 12:43 Uhr

Nach mehreren Notbremsungen von Zügen ermittelt der Staatsschutz der Kölner Polizei. Die Hintergründe der Vorfälle seien noch unklar, sagte am Montag ein Polizeisprecher. Nach einem Bericht der „WAZ“ waren am Wochenende zwei Züge auf Essener Stadtgebiet und jeweils einer in Leverkusen und in Schwelm zwangsweise gestoppt worden. Eine erneute Sabotage gegen die Deutsche Bahn könne offenbar nicht ausgeschlossen werden.