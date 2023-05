Offshore-Windpark Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Windenergie RWE wird Alleineigentümer von Windpark-Gruppe in Nordsee Von dpa | 25.05.2023, 15:50 Uhr

Der Energiekonzern RWE baut sein Geschäft mit Wind auf See aus und wird alleiniger Eigentümer einer geplanten Windpark-Gruppe in der Nordsee. Für 35 Millionen Euro habe man vom kanadischen Unternehmen Northland Power dessen 49-Prozent-Anteil an dem bislang gemeinsam entwickelten Cluster gekauft, teilte RWE am Donnerstag in Essen mit.