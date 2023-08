Energie RWE investiert weiter in erneuerbare Energieerzeugung Von dpa | 10.08.2023, 11:33 Uhr | Update vor 9 Min. RWE Foto: Fabian Strauch/dpa/Symbolbild up-down up-down

Der Energiekonzern RWE hat seine grünen Erzeugungskapazitäten weiter ausgebaut. Im zweiten Quartal investierte das Unternehmen eine Milliarde Euro, um sein Portfolio an Anlagen zur erneuerbaren Energieerzeugung auszubauen. Nach sechs Monaten summieren sich die Investitionen damit auf neun Milliarden Euro, wie der Konzern am Donnerstag in Essen mitteilte.