Energiekonzern RWE gründet Stiftung zur Unterstützung sozialer Projekte Von dpa | 24.04.2023, 14:58 Uhr

Der Energiekonzern RWE hat anlässlich seines 125-jährigen Bestehens die Gründung einer Stiftung bekannt gegeben. Die „RWE Foundation“ sei vom Unternehmen mit einem Startkapital von 125 Millionen Euro ausgestattet worden, wie RWE am Montag in Essen mitteilte. Mit den Erträgen aus dem Stiftungskapital will RWE gemeinnützige soziale Projekte unterstützen. Anfänglich würden dafür jährlich voraussichtlich über drei Millionen Euro zur Verfügung stehen.