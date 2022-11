Tagebau Garzweiler II Foto: David Young/dpa/Archivbild up-down up-down Braunkohle RWE fordert Räumung von Lützerath noch diesen Winter Von dpa | 10.11.2022, 12:52 Uhr

Der Energiekonzern RWE hält eine Räumung des von Klimaaktivisten besetzten Orts Lützerath am Braunkohletagebau Garzweiler noch in diesem Winter für notwendig. Es gehe darum, die aus der Sicherheitsbereitschaft zurückgeholten Braunkohleblöcke sowie die beiden jetzt länger laufenden Blöcke mit Braunkohle zu versorgen, sagte RWE-Finanzvorstand Michael Müller am Donnerstag in Essen. Dazu sei es „erforderlich, dass der Tagebau wie geplant fortschreite. „Insofern muss auch im Rahmen der Rodungsperiode im Winter eine Räumung von Lützerath erfolgen“, sagte Müller.