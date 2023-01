Demonstration nahe bei Tagebau Garzweiler Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down Demonstration RWE: Eine Person in Tagebau nahe Lützerath gelangt Von dpa | 17.01.2023, 14:47 Uhr

Nach einer Demonstration in der Nähe von Lützerath ist nach Angaben des Energiekonzerns RWE eine Person in den Braunkohletagebau gelangt. Das sagte ein RWE-Sprecher am Dienstag. „Das ist natürlich grob leichtsinnig, was der da macht“, sagte er. Die Person stehe auf einer „Art Treppenabsatz“ in der Böschung. Die „Aachener Zeitung“ hatte berichtet.