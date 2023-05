RWE Foto: Fabian Strauch/dpa up-down up-down Energie RWE baut weitere Batteriespeicher im Großformat Von dpa | 31.05.2023, 18:42 Uhr

Der Energiekonzern RWE baut für insgesamt 140 Millionen Euro an seinen Kraftwerks-Standorten Grevenbroich-Neurath und Hamm zwei Batteriespeicher im Großformat. Zusammen verfügen die beiden Einheiten über eine Leistung von 220 Megawatt und eine Speicherkapazität von 235 Megawattstunden (MWh), wie das Unternehmen am Mittwoch in Essen berichtete. Sie können ihre Maximalleistung über eine Stunde lang erbringen. „Rechnerisch reicht diese Leistung beispielsweise aus, um rund 4000 Elektroautos aufzuladen“, erklärte eine RWE-Sprecherin. Die beiden Einheiten sollen ab dem zweitem Halbjahr 2024 Regelenergie zur Stabilisierung des Stromnetzes bereitstellen.