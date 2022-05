ARCHIV - Blick auf die RWE-Konzernzentrale in Essen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild FOTO: Rolf Vennenbernd Emsland RWE baut Testanlage zur Wasserstoff-Produktion in Lingen Von dpa | 03.05.2022, 14:25 Uhr

Der Energiekonzern RWE will für 30 Millionen Euro an seinem Gaskraftwerks-Standort im niedersächsischen Lingen eine Wasserstoff-Elektrolyse-Testanlage bauen. Geplant ist eine mit Ökostrom betriebene Pilotanlage mit einer Kapazität von 14 Megawatt, wie RWE am Dienstag in Lingen berichtete. Baubeginn ist im Juni. Die Anlage soll ab Mitte 2023 „grünen“ Wasserstoff produzieren.