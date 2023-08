Vandalismus Rund 50 Gräber auf Friedhof in Dormagen beschädigt Von dpa | 05.08.2023, 11:35 Uhr | Update vor 1 Std. Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down

Auf einem Friedhof in Dormagen bei Düsseldorf haben unbekannte Täter an rund 50 Grabstätten Beschädigungen verursacht und Metallgegenstände gestohlen. Die Diebe hätten unter anderem Blumenvasen, Blumentöpfe und Kreuze aus Metall mitgehen lassen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Beamten baten geschädigte Angehörige oder Zeugen um Hinweise.