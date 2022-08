Ein Mann trägt Handschellen. Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration FOTO: Stefan Sauer up-down up-down Landtag Rund 25.000 offene Haftbefehle in Nordrhein-Westfalen Von dpa | 03.08.2022, 16:23 Uhr

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen fahndet aktuell nach rund 25.000 Menschen mit Haftbefehl. Zum 7. Juli dieses Jahres gab es laut Polizeidaten insgesamt 24.615 offene Haftbefehle in NRW. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Antwort des Düsseldorfer Justizministeriums auf eine Anfrage aus der AfD-Landtagsfraktion hervor. Im Vergleich zum Jahresbeginn hat sich die Zahl um 540 erhöht.