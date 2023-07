Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down Feuerwehreinsatz Rund 20 Verletzte bei Brand in psychiatrischer Klinik Von dpa | 09.07.2023, 18:35 Uhr

Durch einen Zimmerbrand sind nach ersten Erkenntnissen der Polizei in einer psychiatrischen Klinik in Lüdenscheid 19 Patienten verletzt worden. 4 von ihnen gelten zum jetzigen Zeitpunkt als schwer verletzt, 15 als leicht verletzt, wie die Polizei am frühen Sonntagabend mitteilte. Die Feuerwehr konnte den Brand demnach nach größeren Evakuierungsmaßnahmen löschen. Die genaue Ursache für den Brand am Sonntagnachmittag sowie die Schadenshöhe seien derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen übernommen.