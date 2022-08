ARCHIV - Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Martin Schutt up-down up-down Feuerwehreinsatz Rund 1,5 Millionen Euro Schaden bei Brand in Goch Von dpa | 13.08.2022, 17:14 Uhr

Bei dem Großbrand in Goch (Kreis Kleve) ist nach vorläufigen Angaben ein Schaden von etwa 1,5 Millionen Euro entstanden. Das teilte die Feuerwehr am Samstag mit. Das Feuer war am Freitagnachmittag an einer Halle eines Großhändlers für Blumen- und Gartenprodukte ausgebrochen. Nach knapp 19 Stunden war der Einsatz demnach beendet. Bis zu 200 Feuerwehrleute waren vor Ort.