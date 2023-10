Beide Züge wurden durch ein starkes Polizeiaufgebot mit rund 100 Beamten voneinander getrennt. Nach Angaben eines dpa-Reporters gab es an einer Straßenkreuzung vereinzelte Auseinandersetzungen zwischen den Teilnehmern. Laut Polizei wurde ein Störer in Gewahrsam genommen, weil er sich den Anweisungen der Beamten widersetzt hatte. Als Personalien aufgenommen werden sollten, habe sich ein weiterer Teilnehmer eingeschaltet und die Arbeit der Polizei gestört. Beide Versammlungen wurden von den Anmeldern nach rund 90 Minuten aufgelöst.



Mit Blick auf in Deutschland lebende Sympathisanten der Hamas hatte Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) angekündigt, dass die Polizei das Demonstrationsgeschehen im Auge behalten werde. „Versammlungsfreiheit gilt für alle, auch für Menschen, die ganz komische Ansichten haben, aber es gibt eben Grenzen.“



Bereits am Samstag hatte das Land mitgeteilt, dass nach den Angriffen der islamistischen Hamas auf Israel die Polizei ihre Streifenwagen-Präsenz an jüdischen Einrichtungen in NRW vorsorglich erhöhen werde.