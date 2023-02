Ina Brandes Foto: David Young/dpa/Archivbild up-down up-down Kulturpolitik Ruhrgebiet: Fördertopf für Urban Art und Neuen Zirkus Von dpa | 17.02.2023, 10:45 Uhr

Originelle Kunstformen im Ruhrgebiet verankern und das kulturelle Profil der Region national wie international sichtbarer machen: Mit dem Förderprogramm „Neue Künste Ruhr“ sollen Projekte aus den Bereichen Digitale Künste, Urban Art, Neuer Zirkus und Elektronische Musik mit weiteren 1,5 Millionen Euro gefördert werden, wie das nordrhein-westfälische Kulturministerium ankündigte. „Gerade und direkt, international und bodenständig, vielfältig, ohne Schnörkel: So sind die 'Neuen Künste' - und so ist das Revier“, sagte Kulturministerin Ina Brandes (CDU) am Freitag.