Foto: Roland Weihrauch/dpa/Archivbild
Theater
Ruhrfestspiele spiegeln Kriegsschrecken
Von dpa | 22.02.2023, 14:12 Uhr

Die ukrainische Volkssage vom schrecklichen Dämonen „Wij“, inszeniert vom Dissidenten und Exil-Russen Kirill Serebrennikov, ein Stück über den gewaltlosen Widerstand der Tibeter und eine „Macbeth“-Inszenierung, in der das Reich im Blut versinkt - die Ruhrfestspiele spiegeln in ihrem diesjährigen Programm das Kriegselend in der Ukraine und an vielen anderen Brennpunkten.