Wetter Ruhiges Spätsommerwetter in NRW: Über 30 Grad am Wochenende Von dpa | 07.09.2023, 08:14 Uhr

Der Spätsommer bringt heiße Temperaturen mit nach Nordrhein-Westfalen. Am Wochenende können sich die Menschen auf über 30 Grad freuen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte. Demnach soll es bis zum Sonntag voraussichtlich auch täglich sonnig und niederschlagsfrei sowie nachts klar bleiben. Für den Donnerstag und Samstag sagte der DWD Temperaturen zwischen 29 und 32 Grad voraus. Am Freitag und Sonntag könne es demnach bis zu 33 Grad heiß werden.