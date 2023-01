Räumung von Lützerath Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down Klima-Protest Ruhige Nacht in Lützerath: Polizei will weiter räumen Von dpa | 15.01.2023, 08:51 Uhr

Im von Aktivisten besetzten Braunkohleort Lützerath ist es nach Beobachtung eines dpa-Reporters in der Nacht zum Sonntag ruhig geblieben. Die Polizei, die den Ort absichert, sei immer wieder Streife gefahren. An einem Tunnel, in dem zwei Aktivisten ausharren sollen, habe die Feuerwehr regelmäßig ein Belüftungsgerät kontrolliert.