Räumung von Lützerath Foto: David Young/dpa Ruhige Nacht in Lützerath: Aktivisten weiter in Tunnel Von dpa | 13.01.2023, 07:36 Uhr

In der von Klimaaktivisten besetzten Siedlung Lützerath ist die Nacht nach Polizeiangaben ruhig verlaufen. Nach wie vor harrten Aktivisten in einem unterirdischen Tunnel aus, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.