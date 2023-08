Hausärzte Ruhestandswelle: Genossenschaft soll Praxen sichern Von dpa | 18.08.2023, 16:20 Uhr | Update vor 9 Min. Hausarztpraxis Foto: Stephan Jansen/dpa/Illustration up-down up-down

Um möglichst viele Praxen von in den Ruhestand gehenden Hausärzten zu erhalten, hat der Hausärzteverband Nordrhein eine Genossenschaft ins Leben gerufen. Sie soll Mediziner von Bürokratie entlasten und Nachwuchsmedizinern den Einstieg in eine Hausarztpraxis erleichtern, teilte der Verband am Freitag mit. Die eigenständige Genossenschaft soll bei Bedarf auch in der Lage sein, Einzelpraxen und Gemeinschaftspraxen von Hausärzten zu führen.