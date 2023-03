Rüstungskonzern Rheinmetall wird in den Dax aufgenommen Foto: David Young/dpa/Archivbild up-down up-down Börse Rüstungskonzern Rheinmetall wird in den Dax aufgenommen Von dpa | 04.03.2023, 09:22 Uhr

Der Rüstungskonzern Rheinmetall wird in den deutschen Leitindex Dax aufgenommen. Das teilte die Deutsche Börse am Freitagabend mit. Das Düsseldorfer Unternehmen ersetzt in der ersten deutschen Börsenliga ab dem 20. März den Dialyse-Spezialisten Fresenius Medical Care AG. FMC steigt dann in den Index der mittelgroßen Werte, den MDax, ab. Rheinmetall hat derzeit einen Börsenwert von mehr als 10,8 Milliarden Euro. Der Börsenkurs der Aktie hat sich seit der russischen Invasion in die Ukraine vor gut einem Jahr fast verdoppelt.