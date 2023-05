Rheinmetall Foto: David Young/dpa/Archivbild up-down up-down Quartalszahlen Rüstungsboom hält Rheinmetall auf Kurs zu Jahreszielen Von dpa | 04.05.2023, 09:46 Uhr

Deutschlands größter Rüstungskonzern Rheinmetall sieht sich nach dem erwarteten schwächeren ersten Quartal weiter auf gutem Weg zu seinen Jahreszielen. „Wir liegen weiter auf gutem Kurs zur Realisierung unserer ehrgeizigen Ziele für nachhaltiges profitables Wachstum. Viele Länder weiten ihre militärische Beschaffung aus“, sagte Unternehmenschef Armin Papperger am Donnerstag in Düsseldorf laut Mitteilung. „Die Zeitenwende und der daraus gestiegene militärische Bedarf beginnen nun, sich in konkreten Auftragserfolgen niederzuschlagen.“