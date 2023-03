Mona Neubaur Foto: Marius Becker/dpa up-down up-down Wirtschaftsministerium Rückzahlungsfrist für Corona-Soforthilfen verlängert Von dpa | 14.03.2023, 17:26 Uhr

Das Kabinett hat die Rückzahlungsfrist für die Corona-Soforthilfen in NRW um ein halbes Jahr bis zum 30. November verlängert. Damit könnten Unternehmer und Soloselbständige die Hilfen bis Ende November ohne weitere Abstimmung mit dem Land überweisen, teilten die Ministerien für Wirtschaft und Finanzen am Dienstag mit. Die Überweisung könne auch in mehreren Teilbeträgen erfolgen.