Ajdar Amiti muss bei seiner Arbeit bei Rotpunkt Küchen in Bünde täglich Schränke vom Fließband heben. Dankt des Exoskeletts geht das weniger in Rücken und Schultern. FOTO: Nadine Sieker Rotpunkt Küchen in Bünde Vorreiter Den Körper entlasten: Wenn Exoskelette in der Industrie bei der Arbeit helfen Von Nadine Sieker | 01.05.2022, 10:30 Uhr

Rotpunkt Küchen im ostwestfälischen Bünde setzt Exoskelette an Arbeitsplätzen ein, an denen die körperliche Belastung hoch ist und es keine anderen technischen Alternativen gibt. Das Unternehmen ist in der Möbelbranche damit einer der Vorreiter. Doch nicht alle Mitarbeiter möchten das Angebot nutzen.