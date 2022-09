Francois-Xavier Roth Foto: picture alliance/dpa/Archiv up-down up-down Stuttgart Roth wird Chefdirigent des SWR Symphonieorchesters Von dpa | 30.09.2022, 16:42 Uhr

Der Dirigent François-Xavier Roth übernimmt mit Beginn der Spielzeit 2025/26 die Leitung des SWR Symphonieorchesters. Er folgt am Pult auf Teodor Currentzis, der seit 2018 an der Spitze des Orchesters steht. Roth, der auch die Künstlerische Leitung erhält, sei nicht nur ein begnadeter Musiker, sondern ein ebenso guter Kommunikator, würdigte ihn SWR-Intendant Kai Gniffke am Freitag. „François-Xavier Roth ist genau der richtige Dirigent für unser Orchester und den SWR.“