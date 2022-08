Drogenprozess in Aachen Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down Aachen Rollstuhl im Gericht: Prozess wegen Drogenhandels gestartet Von dpa | 31.08.2022, 12:50 Uhr

Mit einer Erörterung der Verhandlungsfähigkeit des Hauptangeklagten hat am Mittwoch in Aachen ein Prozess gegen eine mutmaßliche Drogenbande begonnen. Der 60 Jahre alte einstige Mallorca-Auswanderer Jürgen Albers („Goodbye Deutschland“) wurde in einem Rollstuhl in den Gerichtssaal im Landgericht geschoben. Albers und vier weiteren Angeklagten im Alter zwischen 32 und 44 Jahren wird vorgeworfen, insgesamt 1,4 Tonnen Kokain in Luxusautos geschmuggelt zu haben. Die Anklage wurde am Mittwoch noch nicht verlesen, weil eine an Corona erkrankte Angeklagte nicht teilnehmen konnte.