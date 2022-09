Zeche Zollverein Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild up-down up-down Tourismus Rollschuh statt Schlittschuh: Zeche Zollverein spart Energie Von dpa | 16.09.2022, 11:32 Uhr

In diesem Winter kann man in Essen nicht mit Schlittschuhen an den Koksöfen und Schornsteinen der Kokerei Zollverein vorbeigleiten: Die Eisbahn wird in dieser Saison nicht betrieben, stattdessen gibt es erstmals eine Indoor-Rollschuhbahn, wie die Stiftung Zollverein am Freitag mitteilte. „Selbstverständlich wollen wir in diesen Zeiten ein deutliches Zeichen setzen und Energie sparen, wann immer es möglich ist“, sagte Hans-Peter Noll, der Vorstandsvorsitzende der Stiftung.