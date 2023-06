Starlight Express feiert 35-jähriges Bestehen Foto: Caroline Seidel/dpa/Archivbild up-down up-down Jahrestag Rollschuh-Musical „Starlight Express“ feiert 35. Geburtstag Von dpa | 14.06.2023, 01:47 Uhr

Das Rollschuh-Musical „Starlight Express“ feiert am Mittwoch (18.30 Uhr) mit einer Gala und neuen Sängerinnen und Sängern seinen 35. Geburtstag in Bochum. Das Stück des britischen Komponisten Andrew Lloyd Webber über eine „Weltmeisterschaft der Züge“ war am 12. Juni 1988 erstmals in der Ruhrgebietsstadt aufgeführt worden.