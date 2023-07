Sebastian Fiedler Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down Klima Rollfeld-Blockaden: Polizeigewerkschafter will Konsequenzen Von dpa | 14.07.2023, 08:24 Uhr | Update vor 27 Min.

Nach Blockaden der Letzten Generation auf den Flughäfen Düsseldorf und Hamburg fordert der Polizei-Gewerkschafter Sebastian Fiedler Konsequenzen. Nachdem es den Aktivisten am Donnerstag gelungen sei, sich auf den Rollfeldern festzukleben, seien Sicherheitslücken nicht zu leugnen, sagte der SPD-Bundestagsabgeordnete am Freitag im „Morgenecho“ von WDR 5. „Vor allem, wenn man sich vorstellt, es wäre kein Klebstoff, was sie in der Hand gehabt hätten, sondern Sprengstoff“, mahnte der Kriminalbeamte.