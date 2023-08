Verkehr Rollerfahrer stirbt bei Unfall in Autobahnabfahrt Von dpa | 05.08.2023, 17:04 Uhr | Update vor 12 Min. Rettungswagen Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild up-down up-down

Der Fahrer eines Dreirad-Motorrollers ist am Samstag in einer Abfahrt der Autobahn 4 bei Aachen tödlich verunglückt. Der Mann kam laut einer Polizeimeldung in der Abfahrt Weisweiler aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Zeugen entdeckten den Angaben zufolge die Bremsspuren und alarmierten die Rettungskräfte. Trotz Reanimationsmaßnahmen starb der Mann noch an der Unfallstelle. Die Polizei geht derzeit von einem Alleinunfall aus.