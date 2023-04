Handschellen Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Hagen Rollerfahrer in Verkehrskontrolle: Per Haftbefehl gesucht Von dpa | 27.04.2023, 08:13 Uhr

Bei einer Verkehrskontrolle ist der Polizei in Hagen ein Mann ins Netz gegangen, nach dem per Haftbefehl gesucht wurde. Zwar hatte sich der 49-Jährige an die zulässige Geschwindigkeit gehalten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, rausgewunken wurde er dennoch. Es stellte sich heraus, dass er noch eine Strafe von knapp 1000 Euro zahlten musste. Weil er das vor Ort erledigte, konnte er eine Haft von 30 Tagen abwenden.