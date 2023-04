Rettungswagen Foto: Jens Kalaene/zb/dpa/Symbolbild up-down up-down Düren Roller rammt Bahnschranke: Fahrer schwer verletzt Von dpa | 27.04.2023, 17:56 Uhr

Ein 77 Jahre alter Rollerfahrer hat in Linnich (Kreis Düren) scheinbar eine Bahnschranke übersehen und ist durch den Zusammenstoß seines Rollers mit der Schranke schwer verletzt worden. Die Polizei teilte am Donnerstag mit, dass der Mann am Vortag beim Abbiegen mit seinem Roller gegen die geschlossene Schranke gefahren und gestürzt sei. Er wurde demnach mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.