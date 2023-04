Krankenwagen Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall Roller mit drei Personen prallt gegen parkendes Auto Von dpa | 10.04.2023, 08:33 Uhr

Bei einem Rollerunfall in Büren (Kreis Paderborn) haben sich der Fahrer und zwei Kinder verletzt. Der Mann war am Ostersonntag mit zwei Kindern auf einem Motorroller unterwegs und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, wie ein Sprecher der Polizei in der Nacht zum Montag sagte. Dabei prallte der 71-Jährige mit dem Roller gegen ein am Fahrbahnrand parkendes Auto und stürzte. Der Fahrer wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gefahren. Die Kinder, ein Mädchen und ein Junge im Alter von sieben und vier Jahren, verletzten sich nur leicht. Weitere Details zum genauen Unfallhergang sowie zum Sachschaden waren zunächst nicht bekannt.