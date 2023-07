Bandidos-Rocker - Rockerszene schrumpft Foto: Marius Becker/dpa up-down up-down Statistik Rockerszene in NRW stark geschrumpft: Zahl mehr als halbiert Von dpa | 20.07.2023, 12:33 Uhr | Update vor 40 Min.

Die Rockerszene in Nordrhein-Westfalen ist stark geschrumpft. Die Zahl der Mitglieder der Rockerclubs hat sich binnen zweieinhalb Jahren von über 2000 mehr als halbiert, wie das Landeskriminalamt (LKA) in Düsseldorf am Donnerstag berichtete. Vor drei Jahren waren noch mehr als 2000 Rocker in NRW gezählt worden, Ende vergangenen Jahres waren es noch 810. Die „Westfalenpost“ hatte zuvor berichtet.