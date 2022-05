Ein betäubtes Rind hängt am Kran eines Abschleppautos und wird aus dem Graben der Autobahn geborgen. Foto: Guido Bludau/dpa FOTO: Guido Bludau Kreis Borken Rind läuft über die A31: Vollsperrung und Kran-Einsatz Von dpa | 07.05.2022, 16:09 Uhr

Ein ausgebüxtes Rind hat auf der Autobahn 31 eine Vollsperrung und einen aufwendigen Kran-Einsatz ausgelöst. Am Samstagmorgen lief das Tier an der Autobahn zwischen Reken und Borken an der Fahrbahn entlang und überquerte sie dann, wie die Polizei mitteilte. Herbeigeeilte Einsatzkräfte sperrten die Fahrbahn vorübergehend in beide Richtungen.