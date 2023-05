A45-Talbrücke Rahmede wird gesprengt Foto: Christoph Reichwein/dpa up-down up-down Verkehr Riesen-Jubel nach Sprengung der Rahmede-Talbrücke an A45 Von dpa | 07.05.2023, 12:54 Uhr

Die Sprengung der maroden Rahmede-Talbrücke an der A45 in Nordrhein-Westfalen ist am Sonntag in Lüdenscheid von Tausenden Zuschauern bejubelt worden. Das 17.000 Tonnen schwere und bis zu 70 Meter hohe Bauwerk an der deutschlandweit wichtigen Autobahn stürzte am Mittag binnen Sekunden auf ein gewaltiges Fallbett herab. 150 Kilogramm Sprengladung an den Brückenpfeilern hatten diese unmittelbar zuvor kollabieren lassen. Nach einem lauten Knall stieg mit dem Aufprall der Brücke auf ein gewaltiges Fallbett eine dichte grau-braune Baustaubwolke auf und verteilte sich in einem Radius von einigen Hundert Metern.