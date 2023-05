Rüstungskonzern Rheinmetall Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Rüstungsindustrie Rheinmetall will sein Ukraine-Geschäft hochfahren Von dpa | 09.05.2023, 14:11 Uhr

Beim „Leopard“ liefert Rheinmetall wichtige Bauteile, künftig will die Waffenschmiede aber einen eigenen Kampfpanzer verkaufen. Der Panther, der bisher nur in einer Vorserie existiert, soll in der Ukraine zum Einsatz kommen.