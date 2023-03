Rheinmetall-Zentrale Foto: David Young/dpa/Archiv up-down up-down Rütsungskonzern Rheinmetall will „Panther“ zur Serienreife bringen Von dpa | 16.03.2023, 13:35 Uhr

Der Rüstungskonzern Rheinmetall will seinen Mitte 2022 vorgestellten Kampfpanzer „Panther“ in den nächsten 15 Monaten zur Serienreife bringen. Dies sagte Rheinmetall-Vorstandschef Armin Papperger am Donnerstag in Düsseldorf vor Journalisten. Das Unternehmen hatte das Modell im vergangenen Jahr auf einer Rüstungsmesse in Frankreich vorgestellt.