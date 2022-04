Leopard-Kampfpanzer FOTO: Philipp Schulze Rüstungskonzern Rheinmetall will der Ukraine 50 Leopard-Kampfpanzer liefern Von dpa | 12.04.2022, 02:28 Uhr | Update vor 25 Min.

Panzer aus deutscher Produktion könnten schon bald die ukrainische Armee in ihrem Kampf gegen die russischen Truppen verstärken. Denn der Rüstungskonzern Rheinmetall stellt sich darauf ein, bis zu 50 Kampfpanzer an die Ukraine schicken zu dürfen. „Der erste Leopard 1 könnte in sechs Wochen geliefert werden“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Düsseldorfer Waffenschmiede, Armin Papperger, dem „Handelsblatt“. Vorher ist aber noch die Zustimmung der Bundesregierung nötig.