Rüstungskonzern Rheinmetall: Modernisierung von 30 Schützenpanzern läuft Von dpa | 14.07.2022, 16:54 Uhr

Der Rüstungskonzern Rheinmetall modernisiert derzeit nach eigenen Angaben mehr als zwei Dutzend Schützenpanzer vom Typ Marder für einen möglichen Ringtausch zur Unterstützung der Ukraine. Man habe bereits 30 Stück „in Arbeit genommen“, um sie für die erhofften Verkäufe vorzubereiten, sagte ein Unternehmenssprecher am Donnerstag am Standort Unterlüß in Niedersachsen. Insgesamt ließen sich rund 100 Stück „relativ einfach herrichten“.