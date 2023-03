Rüstungskonzern Rheinmetall Foto: David Young/dpa/Archivbild up-down up-down Rüstungsindustrie Rheinmetall mit Kurssprung nach Aufstieg in den Dax Von dpa | 20.03.2023, 12:38 Uhr

Die Aktien von Rheinmetall haben mit ihrem Aufstieg in die erste Börsenliga am Montag die Anleger in Scharen angezogen. An ihrem ersten Handelstag im Dax standen die Papiere des Rüstungskonzerns und Autozulieferers mit einem Kursgewinn von 4,2 Prozent auf 247 Euro an der Spitze des deutschen Leitindex. Dort ersetzen sie die Anteilsscheine des Dialysespezialisten FMC, der ab Montag im MDax, dem Index der mittelgroßen Werte, zu finden ist.